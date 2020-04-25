В Украине за последние сутки от коронавируса излечилось рекордное количество пациентов. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Украине установлен новый рекорд по выздоровлению от коронавируса. За последние сутки 181 пациент излечился от COVID-19. Среди излечившихся 19 детей.

Такую оптимистичную статистику озвучил во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Тем не менее, за последние сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом у 478 человек. Из них 42 ребенка и 116 медработников. Госпитализировано 138 больных, восемь человек скончались.

Также за минувшие сутки было проведено 5 тыс. 825 исследований методом ПЦР. Это также является рекордным показателем для Украины.

Кроме того, министр сообщил, что ведомство пока не планирует привлекать к борьбе с коронавирусом студентов-медиков. По словам Степанова, планировалось привлекать студентов и интернов лишь на добровольных началах, но на сегодняшний день такой необходимости нет.

Пока достаточно медработников для борьбы с коронавирусом, но если возникнет нехватка персонала, то добровольцы сразу будут привлечены.