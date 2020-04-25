В Україні за останню добу від коронавірусу вилікувалася рекордна кількість пацієнтів. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Україні встановлено новий рекорд по одужанню від коронавірусу. За останню добу 181 пацієнт вилікувався від COVID-19. Серед вилікуваних 19 дітей.

Таку оптимістичну статистику озвучив під час сьогоднішнього брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Проте, за останню добу підтверджені випадки зараження коронавірусом у 478 осіб. Із них 42 дитини та 116 медпрацівників. Госпіталізовано 138 хворих, вісім людей померло.

Також за минулу добу було проведено 5 тис. 825 досліджень методом ПЛР. Це також є рекордним показником для України.

Крім того, міністр повідомив, що відомство поки що не планує залучати до боротьби з коронавірусом студентів-медиків. За словами Степанова, планувалося залучати студентів та інтернів лише на добровільних засадах, але наразі такої необхідності немає.

Поки що достатьньо медпрацівників для боротьби з коронавірусом, але якщо виникне нестача персоналу, то добровольці відразу будуть залучені.