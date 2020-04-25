Цена на газ. Фото: supersolnishco.net

https://racurs.ua/n137274-cena-na-gaz-dlya-naseleniya-budet-snijatsya-glava-naftogaza.html

Ракурс

Цена на газ для населения в апреле текущего года была снижена на 15%. Всего же с начала года цена на газ для потребителей снизилась на 38%. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев считает, что тенденция к снижению цены на голубое топливо может сохраниться и на протяжении следующих месяцев.

Об этом Коболев сообщил во время интервью телеканалу «Украина 24».

Глава «Нафтогаза» не стал называть конкретные цифры, сославшись на то, что в последнее время на газовом и нефтяном рынках происходят непредсказуемые вещи. По словам Коболева, рынок сейчас удивляет аналитиков.

Совсем недавно в США была зафиксирована отрицательная цена на нефть. Явление было кратковременным, но такого еще не случалось в мировой практике.

По мнению Коболева, на европейском рынке в следующем месяце можно ожидать снижение цены на газ. Коболев добавил, что лишь в мае можно будет высчитать, насколько упадет цена на газ для населения.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин продлил действие льготных цен на газ для населения и производителей тепловой энергии. Льготная цена для населения будет действовать до 1 июля 2020 года, а для производителей тепловой энергии — до 1 мая 2021 года.