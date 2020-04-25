Погода 26 апреля. Фото: Pexels

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Ракурс

Погода на завтра, 26 апреля, в Украине ожидается переменчивой. Днем столбики термометров покажут 14−16° тепла, но на юге и западе страны ожидается штормовой ветер. Кроме того, во всех областях, кроме западных, пройдут дожди.

Погода в Киеве на 26 апреля: синоптики днем и ночью прогнозируют дожди. Температура воздуха — 12−14° тепла днем и до +8° ночью. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В южных, восточных и северных областях ожидаются дожди ночью и днем. В Черниговской и Сумской области погода завтра будет прохладной, днем — до +13°, ожидаются дожди.

Немного теплее будет на востоке и юге страны. Погодные условия там будут такие: днем — до +16°, ночью столбики термометров покажут 6−9° тепла. Ночью и днем ожидается дождь.

При этом в западных областях будет временами облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +12−15°, ночью — 5−8°. Погода во Львове 26 апреля будет такой: днем 12−14° тепла, ночью +3−5°. Теплее всего будет в Закарпатской области — там днем столбики термометров покажут до +16°.

Также синоптики предупреждают, что погодные условия 26 апреля испортятся в западных и южных областях из-за штормового ветра. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, что соответствует первому уровню опасности. Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Геомагнитная обстановка в Киеве будет спокойной, лишь ночью ожидаются небольшие возмущения.