ВНО 2020: Минобразования сообщило, как проведут тестирование в условиях эпидемии, фото — Рубрика-

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ВНО 2020 во время эпидемии коронавируса не изменит своей сути, но получит форму, которая позволит участникам предотвратить инфицирование.

Минобразования объяснило, как будет проходить ВНО в условиях эпидемии коронавируса. Как оказалось, формат и процедура тестирования не изменятся. Но в аудитории сможет находиться максимум 15 участников и два инструктора. Обязательной будет дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории. Все участники ВНО 2020 должны иметь средства индивидуальной защиты и антисептик.

Отдельно в министерстве объяснили, как пройдут тестирование дети, контактировавшие с больными, или инфицированные коронавирусом. Для них организуют дополнительные сессии, но подождут пока они вылечатся или выйдут из самоизоляции. Часть детей могут освободить от ВНО 2020 по состоянию здоровья.

Несмотря на то, что часть программы 11 класса ученики изучают самостоятельно или дистанционно на карантине, из программы ВНО соответствующие вопросы не уберут.

Более 70% тестовых тетрадей уже напечатаны. В них немного задач, основанных на программе апреля-мая 11 класса. А модель подсчета результатов ВНО учитывает вероятные пробелы в подготовке участников, — пояснили в Минобразования.



Вчера карантин в школах продлили до 11 мая, а в министерстве посоветовали школам готовиться к дистанционному завершению учебного года.

Ранее в Минобразования сообщали, что даты проведения ВНО будут зависеть от завершения карантина. Если ограничения в стране отменят до начала июня, то сессия тестирования пройдет в промежутке между 25 июня и 17 июля. Если карантин продлится до начала августа, ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября. Соотвественно изменят сроки проведения вступительной кампании.