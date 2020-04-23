Коронавирус в Украине помогут сдерживать отечественные мобильные боксы за 30 тыс. грн (ФОТО, ВИДЕО)

Коронавирус в Украине помогут сдерживать отечественные мобильные боксы за 30 тыс. грн

https://racurs.ua/n137188-koronavirus-v-ukraine-pomogut-sderjivat-otechestvennye-mobilnye-boksy-za-30-tys-grn-foto-video.html

Ракурс

Коронавирус в Украине помогут сдерживать от распространения боксы-изоляторы для транспортировки больных COVID-19 отечественного производства, которые позволят не подвергать опасности инфицирования вирусом окружающих. Стоимость таких мобильных боксов составляет ориентировочно 30 тыс. грн.

Транспортные изоляторы очень актуальны. Мы готовы поддержать отечественного производителя и наладить производство капсул для Украины, ведь они ничем не уступают международным аналогам, а по цене в разы дешевле, — написал в Фейсбуке глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, герметичную капсулу в ближайшее время смогут использовать медики, чтобы безопасно перевозить больных коронавирусом.

Бокс протестовали уже несколько раз в Полтавском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф. Сейчас надо завершить сертификацию… Капсулу разработали в Кременчуге почти полностью из отечественных материалов, — добавил чиновник.

Вес капсулы составляет 16 кг, она имеет приборы для подачи кислорода, компрессор, фильтры и маску, а также перчатки-манжеты (это позволяет делать необходимые манипуляции без контакта с больным).

Стоит такой бокс ориентировочно 30 тыс. грн — дешевле, чем зарубежные аналоги… На предприятии могут производить до 10 капсул в сутки, а после сертификации — до 100, — рассказал Синегубов.

Он добавил, что два таких бокса уже поехали в Черновцы и Киев. По информации разработчиков, для завершения сертификации необходимо собрать пакет документов и пройти клинические испытания на базе «Феофании». Также напомним, что с 15 апреля 2020 года, согласно указу президента Владимира Зеленского № 10 / 2020 от 14 января клиническая больница «Феофания» стала доступной для всех граждан.

Отметим, что Александровская клиническая больница Киева вчера получила один такой бокс.