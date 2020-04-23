Коронавірус в Україні допоможуть стримувати вітчизняні мобільні бокси за 30 тис. грн (ФОТО, ВІДЕО)

Коронавірус в Україні допоможуть стримувати вітчизняні мобільні бокси за 30 тис. грн

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Коронавірус в Україні допоможуть стримувати від поширення бокси-ізолятори для транспортування хворих на COVID-19 вітчизняного виробництва, які дозволять не наражати на небезпеку інфікування вірусом оточуючих. Вартість таких мобільних боксів складає орієнтовно 30 тис. грн. Клінічні випробування проведуть на базі «Феофанії».

Транспортні ізолятори дуже актуальні. Ми готові підтримати вітчизняного виробника і налагодити виробництво ізоляторів для України, адже вони нічим не поступаються міжнародним аналогам, а за ціною в рази дешевші, — написав у Фейсбук очільник Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, герметичну капсулу найближчим часом зможуть використовувати медики, щоб безпечно перевозити хворих на коронавірус.

Бокс протестували вже кілька разів у Полтавському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф. Зараз треба завершити сертифікацію… Капсулу розробили в Кременчуці майже повністю з вітчизняних матеріалів, — додав чиновник.

Вага капсули сягає 16 кг, має прибори для подачі кисню, компресор, фільтри й маску, а також рукавиці-манжети (це дозволяє робити необхідні маніпуляції без контакту з хворим).

Коштує такий бокс орієнтовно 30 тис. грн — дешевше, ніж закордонні аналоги… На підприємстві можуть виготовляти до 10 капсул на добу, а після сертифікації — до 100, — розповів Синєгубов.

Він додав, що два таких бокси вже поїхали до Чернівців та Києва. За інформацією розробників, для завершення сертифікації необхідно зібрати пакет документів і пройти клінічні випробування на базі «Феофанії». Також нагадаємо, що з 15 квітня 2020 року, відповідно до указу президента Володимира Зеленського № 10/2020 від 14 січня клінічна лікарня «Феофанія» стала доступною для усіх громадян.

Зауважимо, що Олександрівська клінічна лікарня Києва вчора отримала один такий бокс.