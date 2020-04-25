На Херсонщині через спалах коронавірусу закрили місто та два села

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Коронавірус на Херсонщині став причиною закриття на карантин трьох населених пунктів. Місто Олешки, а також села Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району закриваються на карантин через збільшення випадків коронавірусу.

Ці населені пункти будуть закриті на в’їзд та виїзд з 13.00 25 квітня і до 06.00 27 квітня. Рішення про закриття цих міст та селищ на карантин було прийнято на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції Херсонської області.

Також у цих населених пунктах на період дії обмежень проводитимуться додаткові дезінфікуючі заходи з недопущення поширення коронавірусної хвороби. У місті Олешки будуть встановлені п’ять карантинних блокпостів, у Малих Копанях — два, у Лівих Солонцях також два.

Поліція зазначає, що правоохоронці контролюватимуть дотримання громадянами карантинних заходів шляхом цілодобового патрулювання. Також правоохоронці просять із порозумінням поставитись до необхідних тимчасових обмежень та не наражати себе й інших на небезпеку.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтверджено 478 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих на COVID-19 становить 8 тис. 125 осіб.