У Тернополі чоловік скоїв самогубство, перебуваючи на обсервації

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Ракурс

Самогубство в Тернополі було зафіксоване ввечері 24 квітня. 39-річний чоловік, який повернувся з Польщі, скоїв самогубство, коли перебував у лікарні на обсервації.

Чоловік 14 квітня повернувся з Польщі. Протягом двох років він майже весь час жив за кордоном. 20 квітня потрапив на обсервацію в міську лікарню № 3. Про це повідомляє в Facebook Тернопільський міський штаб з боротьби з коронавірусом.

У загиблого не було симптомів коронавірусу, він також не скаржився на самопочуття. Проте 24 квітня, на п’ятий день обсервації, під час вечірнього обходу лікарі не змогли відкрити двері до його палати, тому викликали поліцію. У палаті правоохоронці виявили людину без ознак життя. Він покінчив життя самогубством.

Повідомляється, що чоловікові було 39 років, він одружений, виховував чотирьох дітей. Передач до лікарні йому ніхто не приносив. Він жив в окремій палаті з індивідуальним балконом і санвузлом.

Як повідомлялося, коронавірус у Херсонській області став причиною закриття на карантин трьох населених пунктів. Місто Олешки, а також села Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району закриваються на карантин через збільшення випадків коронавірусу.