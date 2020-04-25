Випробування ракети «Вільха-М». Фото: ЗСУ

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Збройні сили України (ЗСУ) провели льотні випробування української ракети «Вільха-М» на випробувальному полігоні в Одеській області.

Під час сьогоднішніх випробувань ракета потрапила точно в ціль з першого пострілу. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

За активної участі фахівців Збройних сил України триває послідовна реалізація української ракетної програми, — додали в Генштабі.

Зазначається, що «Вільха» — проект створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкнутим циклом.

Нагадаємо, київське конструкторське бюро «Луч» восени 2019 року відвантажило Збройним силам України 100 ракет «Вільха».

Ракетний комплекс «Вільха» має керований 300-мм ракетний боєприпас. Пуск пакету з 12 ракет здійснюється за 48 секунд. Залишення зони пуску відбувається за 3−4 хвилини. Залп відбувається без зміни положення пакету. Маса однієї ракети становить 800 кг. Маса двигуна — в межах 500 кг, вага бойової частини — приблизно 250 кг.