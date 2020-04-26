Эпидемия коронавируса: в США решили в мае перезапустить экономику

США сейчас являются страной с наибольшим количеством обнаруженных случаев коронавируса

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США в мае могут начать перезапуск экономики, поскольку заболеваемость коронавирусом устойчиво снижается в большинстве штатов.

Перезапустить экономику в ближайшее время планируют 34 штата, еще 16 пока отложили соответствующие планы. Об этом в интервью FoxNews заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЕнани.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что уменьшение количества людей с симптомами коронавирусной болезни COVID-19 наблюдается в целом в 46 штатах.

Несколько дней назад министр финансов США Стивен Мнучин в эфире одного из телеканалов заявил, что американская экономика за несколько месяцев оправится от последствий пандемии коронавируса. От также отверг опасения, что на восстановление экономики могут потребоваться годы.

В США в настоящее время уже зафиксированы более 930 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, из них более 53 тыс. человек умерли.

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что возглавляемая им страна прошла пик заболеваемости COVID-19.