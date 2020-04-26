Епідемія коронавірусу: у США вирішили в травні перезапустити економіку

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США наразі є країною з найбільшою кількістю виявлених випадків коронавірусу
Епідемія коронавірусу: у США вирішили в травні перезапустити економікуhttps://racurs.ua/ua/n137288-epidemiya-koronavirusu-u-ssha-vyrishyly-v-travni-perezapustyty-ekonomiku.htmlРакурс
США у травні можуть розпочати перезапуск економіки, оскільки захворюваність на коронавірус стійко знижується в більшості штатів.
Перезапустити економіку найближчим часом планують 34 штати, ще 16 наразі відклали відповідні плани. Про це в інтерв’ю FoxNews заявила речниця Білого дому Кейлі МакЕнані.
Речниця Білого дому зазначила, що зменшення кількості людей із симптомами коронавірусної хвороби COVID-19 спостерігається загалом у 46 штатах.
Кілька днів тому міністр фінансів США Стівен Мнучін в ефірі одного з телеканалів заявив, що американська економіка за кілька місяців оговтається від наслідків пандемії коронавірусу. Від також відкинув побоювання, що на відновлення економіки можуть знадобитися роки.
У США наразі вже зафіксовано понад 930 тис. випадків інфікування коронавірусом, з них понад 53 тис. людей померли.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що очолювана ним країна пройшла пік захворюваності на COVID-19.