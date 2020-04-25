Коронавірус у Росії. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n137287-koronavirus-pidkosyv-dvoh-deputativ-komunistiv-derjdumy-rf.html

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Коронавірус у Росії діагностували сьогодні у двох депутатів Державної думи від «Комуністичної партії РФ».

Захворіли депутати Дмитро Новіков та Леонід Калашніков. У них діагноз підтвердили сьогодні. Про це повідомляє «Интерфакс».

У Новікова також діагностували двостороннє запалення легенів. За його словами, він почуває себе нормально. У нього піднімалася температура, «але в цілому нічого страшного». Він додав, що на останньому засіданні Держдуми не був присутній, від кого міг заразитися — не знає.

Також стало відомо про інфікування ще одного депутата від КПРФ Леоніда Калашнікова. У нього також двостороннє запалення легенів. Як розповів Калашніков, спочатку інфекцію виявили у його водія, після чого депутат пішов на карантин. Симптоми у нього з’явилися в понеділок.

Окрім того, з коронавірусною інфекцією госпіталізовані четверо водіїв, які розвозять депутатів Держдуми. Тобто, окрім водія депутата Калашникова, хворіють ще троє людей.

За останню добу в Росії зареєстровано ще 5 тис. 966 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загальна кількість заражених у країні досягла 74 тис. 588 осіб.

Нагадаємо, раніше Росія звернулася до України з проханням дозволити відправити гуманітарну допомогу до Києво-Печерської лаври. Країна-агресор хоче відправити нібито ліки і засоби захисту, щоб врятувати церковників від коронавірусу.