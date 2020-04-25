Коронавирус в России. Фото: РБК

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Коронавирус в России диагностировали сегодня у двух депутатов Государственной думы от «Коммунистической партии РФ».

Заболели депутаты Дмитрий Новиков и Леонид Калашников. У них диагноз подтвердили сегодня. Об этом сообщает «Интерфакс».

У Новикова также диагностировали двустороннее воспаление легких. По его словам, он чувствует себя нормально. У него поднималась температура, «но в целом ничего страшного». Он добавил, что на последнем заседании Госдумы не присутствовал, от кого мог заразиться — не знает.

Также стало известно об заболевании еще одного депутата от КПРФ Леонида Калашникова. У него также двустороннее воспаление легких. Как рассказал Калашников, сначала инфекцию обнаружили у его водителя, после чего депутат ушел на карантин. Симптомы у него проявились в понедельник.

Кроме того, с коронавирусной инфекцией госпитализированы четверо водителей, развозящие депутатов Госдумы. То есть, помимо водителя депутата Калашникова, болеют еще три человека.

За последние сутки в России зарегистрировано еще 5 тыс. 966 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных по стране достигло 74 тыс. 588 человек.

Напомним, ранее Россия обратилась к Украине с просьбой разрешить отправить гуманитарную помощь в Киево-Печерскую лавру. Страна-агрессор хочет отправить якобы лекарства и средства защиты, чтобы спасти церковников от коронавируса.