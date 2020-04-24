Россия хочет отправить гумпомощь для Киево-Печерской лавры. Фото: Депо

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Ракурс

Коронавирус в Киево-Печерской лавре обнаружен уже у более 100 священнослужителей. Лавре, которая относится к Украинской православной церкви Московского патриархата, в борьбе с коронавирусом хочет помочь Москва.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила письмо к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой разрешить отправить гуманитарный конвой. Россия хочет отправить в Киево-Печерскую лавру 2 тонны лекарств, антисептиков, масок и «других средств, необходимых для лечения коронавируса». Соответствующее письмо опубликовал «Обозреватель».

В документе указывается, что гумконвой Россия милосердно решила собрать после того, как «миряне наших государств списались друг с другом по интернету», узнав о тяжелом положении в лавре. В документе Москальковой отмечается, что это уже якобы второе письмо, которое присылает российская сторона с просьбой разрешить отправить гумконвой. Первое якобы было отправлено четыре дня назад, но ответа на него не последовало.

В комментарии «ВВС News Україна» Денисова подтвердила, что получила такое письмо от российской коллеги и сообщила, что эти вопросы надо адресовать в Минсоцполитики. Только там могут решать вопросы оформления и ввоза груза в качестве гуманитарной помощи, отметила омбудсмен.

Как сообщалось, за последние сутки коронавирусом в Киеве заразились еще девять священнослужителей, из них пятеро — в Киево-Печерской лавре.