В Киеве более 1,1 тыс. больных коронавирусом

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Коронавирус в Киеве диагностирован у 1 тыс. 122 человек, среди них 111 медиков. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 63 человека, из них трое — медработники. Среди новых больных 20 человек госпитализированы в больницы, другие лечатся дома под наблюдением врачей.

За минувшие сутки заболели 21 женщина в возрасте от 21 до 88 лет и 35 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, а также шестеро парней в возрасте до 14 лет. Об этом 24 апреля во время ежедневного онлайн-брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Среди новых больных девять человек — священнослужители. Еще пять случаев заболевания зафиксировали в Киево-Печерской лавре, три — в Покровском Голосеевском монастыре и один — в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре. Кличко также напомнил, что в Киеве на карантин закрыты три монастыря из-за вспышки коронавируса в них. Это Киево-Печерская лавра, Ионинский и Покровский Голосеевский монастыри.

За минувшие сутки выздоровели восемь пациентов, общее количество человек в Киеве, излечившихся от коронавируса, — 53. Сейчас в медучреждениях лечатся 217 больных коронавирусом, еще 57 человек госпитализированы с подозрением на COVID-19. 39 больных — в тяжелом состоянии, двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Сейчас в Киеве подготовлены 14 больниц первой и второй волны для приема больных коронавирусом. Всего в столице есть около 1700 коек для инфицированных. Также в Киеве есть 400 аппаратов искусственной вентиляции легких.

По словам Кличко, благодаря вовремя введенному карантину городу удается контролировать ситуацию, пока что нет такого всплеска заболеваний, с которыми медицинская система столицы не справилась бы.

Как писал «Ракурс», коронавирус в Украине диагностирован у 7 тыс. 647 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 477 человек, из них 98 — медицинские работники.