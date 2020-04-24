В Чехии отменили общенациональный карантин. Фото: censor.net

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Чехия стала первой страной Европейского Союза, которая открыла границы для выезда за границу во время пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2.

Правительство страны разрешило своим гражданам с 24 апреля выезжать за границу. Чехам разрешено с сегодняшнего отправляться на отдых в другие страны. Также с сегодняшнего дня отменили запрет на свободное перемещение по территории Чехии. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех, передает Reuters.

С сегодняшнего дня Чехия ослабила запрет на въезд иностранцев, чтобы допустить в страну студентов и тех, кто въезжает по деловой визе. Всех тех, кто прибывает в страну будут проверять на коронавирус, либо отправлять на двухнедельный карантин.

Кроме того, гражданам Чехии разрешили собираться группами до 10 человек, ранее только двум лицам. Также решение правительства предусматривает, что с 27 апреля будут открыты вузы для обучения, будут работать магазины до 2 тыс. 500 кв. м, библиотеки и фитнес-центры. С 11 мая возобновят свою работу торговые центры, парикмахерские. А с 25 мая двери перед посетителями снова откроют рестораны и гостиницы.

Власти страны предупредили, что ослабление карантина отменят, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Напомним, 22 апреля в Китае решили закрыть на карантин город Харбин, в котором проживает около 10 млн человек. Именно там был зафиксирована новая вспышка коронавируса — пациент из-за халатности врачей заразил по меньшей мере 78 человек.