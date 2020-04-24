У Чехії скасували загальнонаціональний карантин. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n137220-chehiya-pershou-v-ievrosouzi-vidkryla-kordony-ta-pom-yakshyla-umovy-karantynu-pid-chas-pandemiyi.html

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Чехія стала першою країною Європейського Союзу, яка відкрила кордони для виїзду за кордон під час пандемії нового коронавірусу SARS-CoV-2.

Уряд країни дозволив своїм громадянам із 24 квітня виїжджати за кордон. Чехам дозволено з сьогоднішнього вирушати на відпочинок в інші країни. Також відсьогодні скасували заборону на вільне переміщення територією Чехії. Про це заявив міністр охорони здоров’я країни Адам Войтех, передає Reuters.

З сьогоднішнього дня Чехія послабила заборону на в’їзд іноземців, щоб допустити в країну студентів і тих, хто в’їжджає по діловій візі. Всіх тих, хто прибуватиме в країну перевірятимуть на коронавірус або відправлятимуть на двотижневий карантин.

Крім того, громадянам Чехії дозволили збиратися групами до 10 осіб, раніше тільки двом особам. Також рішення уряду передбачає, що з 27 квітня буде відкрито вузи для навчання, працюватимуть магазини до 2 тис. 500 кв. м, бібліотеки та фітнес-центри. З 11 травня відновлять свою роботу торговельні центри, перукарні. А з 25 травня двері перед відвідувачами знову відкриють ресторани і готелі.

Влада країни попередила, що послаблення карантину скасують, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.

Нагадаємо, 22 квітня у Китаї вирішили закрити на карантин місто Харбін, у якому проживає близько 10 млн осіб. Саме там був зафіксований новий спалах коронавірусу — пацієнт через халатність лікарів заразив щонайменше 78 осіб.