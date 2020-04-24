Дела Майдана расследует ГБР. Фото: 24 канал

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Дела Майдана продолжает расследовать Государственное бюро расследований (ГБР). Прокуроры Офиса генерального прокурора совместно со следователями ГБР провели четыре следственных эксперимента в рамках расследования расстрелов митингующих во время Революции достоинства.

Следственные эксперименты, в частности, проводились со свидетелем из числа бывших правоохранителей, который подозревается в причастности к расстрелам на Майдане. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что следователи ГБР провели четыре эксперимента на улицах Институтской и Майдане Независимости в Киеве, два из которых были проведены совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора. В ходе следственного эксперимента на улице Институтской свидетель рассказал, где именно располагались правоохранители по состоянию на 20 февраля 2014 на этой территории.

Также были выяснены обстоятельства их перемещения и места применения ими огнестрельного оружия. Отмечается, что следственные эксперименты были проведены в рамках уголовного производства по фактам организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции достоинства.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Бывший правоохранитель подозревается в причастности к организации особо тяжких преступлений, которые были направлены против митингующих в феврале 2014 года.