Справи Майдану розслідує ДБР. Фото: 24 канал

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Справи Майдану продовжує розслідувати Державне бюро розслідувань (ДБР). Прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими ДБР провели чотири слідчі експерименти щодо розстрілів мітингувальників під час Революції гідності.

Слідчі експерименти, зокрема, проводилися зі свідком із числа колишніх правоохоронців, який підозрюється у причетності до розстрілів на Майдані. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що слідчі ДБР провели чотири експерименти на вулицях Інститутській та Майдані Незалежності у місті Києві, два з яких було проведено спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора. У ході слідчого експерименту на вулиці Інститутській свідок розповів, де саме розташувалися правоохоронці станом на 20 лютого 2014 року на цій місцевості.

Також було з’ясовано обставини їх переміщення та місця застосування ними вогнепальної зброї. Зазначається, що слідчі експерименти були проведені у рамках кримінального провадження за фактами організації умисних вбивств та заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції гідності.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для колишнього першого заступника глави Служби безпеки України. Колишній правоохоронець підозрюється у причетності до організації особливо тяжких злочинів, які були спрямовані проти мітингувальників у лютому 2014 року.