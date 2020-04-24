Саакашвили рассказал, как хочет договариваться с МВФ, скриншот видео

https://racurs.ua/n137218-peregovory-na-usloviyah-ukrainy-saakashvili-obyasnil-kak-hochet-dogovarivatsya-s-mvf-video.html

Ракурс

Михаил Саакашвили объяснил, для чего возвращается в украинскую политику и на каких принципах будет проводить переговоры с Международным валютным фондом.

Сегодня экс-президент Грузии и бывший советник президента Украины пришел на встречу с депутатами монобольшинства, чтобы объяснить свою позицию относительно реформ в Украине. 22 апреля стало известно, что президент Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам. Кандидатуру должна поддержать Рада.

Саакашвили перед встречей с СН пояснил журналистам, что основная цель его пребывания в правительстве — договоренности с международными финансовыми структурами, в частности с МВФ, сообщается в трансляции из-под центра «Парковый».

Я не склонен следовать инструкциям чиновников, а хочу отстаивать интересы Украины. Нам нужны лучшие условия для переговоров. Они должны проводиться на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов.

Саакашвили несколько раз заявил, что у него большой опыт ведения переговоров на различных должностях, поэтому он и принял предложение президента Зеленского.

Саакашвили уклонился от ответа на прямой вопрос журналистов относительно так называемого антиколомойського закона. Он не ответил, тормозят ли проблемы с его принятием переговоры с МВФ.

Надо отстоять интересы прежде всего Украины. Я за сотрудничество с международными структурами, но на условиях Украины. «Красные линии» есть у МВФ, но должны быть и в Украины, — прокомментировал Саакашвили, но уточнил, что предел компромисса со стороны Киева определится в процессе переговоров.

Саакашвили спросили и о его отношениях с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Он коротко заявил, что «сейчас не время конфликтов».