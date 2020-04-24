«Червоні лінії» мусять бути і в України: Саакашвілі пояснив, як домовлятиметься з МВФ, скріншот відео

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Михайло Саакашвілі пояснив, для чого повертається в українську політику і на яких принципах проводитиме переговори із Міжнародним валютним фондом.

Сьогодні екс-президент Грузії та колишній радник президента України прийшов на зустріч із депутатами монобільшості, щоб пояснити свою позицію щодо реформ в Україні. 22 квітня стало відомо, що президент Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віце-прем'єра з реформ. Кандидатуру має підтримати Рада.

Саакашвілі перед зустріччю з СН пояснив журналістам, що основна мета його перебування в уряді — домовленості із міжнародними фінансовим структурами, зокрема з МВФ, повідомляється в трансляції з-під центру «Парковий».

Я не схильний іти за інструкціями чиновників, а хочу відстоювати інтереси України. Нам потрібні більш кращі умови для переговорів. Вони мусять проводитися на наших умовах, а не на умовах якихось бюрократів.

Саакашвілі декілька разів заявив, що має великий досвід ведення переговорів на різних посадах, тому прийняв пропозицію президента Зеленського.

Саакашвілі ухилився від відповіді на пряме запитання журналістів щодо так званого антиколомойського закону. Він не відповів, чи загальмування його розгляду заважає переговорам із МВФ.

Треба відстояти інтереси насамперед України. Я за співпрацю з міжнародними структурами, але на умовах України. «Червоні лінії» є в МВФ, але мають бути і в України, — прокоментував Саакашвілі, але уточнив, що межа компромісу з боку Києва визначиться в процесі перемовин.

Щодо відомого конфлікту Саакашвілі із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, то Саакашвілі коротко заявив, що «зараз не час конфліктів».