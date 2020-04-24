Пожар в монастыре. Фото: Одесская епархия в Facebook

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Пожар в Одессе произошел в ночь на пятницу на территории Свято-Успенского мужского монастыря.

Огонь уничтожил хозяйственное помещение площадью 1 тыс. 500 кв. м. Свидетели утверждают о том, что сначала неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины Toyota Hiace и ВАЗ-2107. Возгорание монахи потушили огнетушителями. Одновременно начался пожар в хозяйственном помещении, который уже тушили сотрудники ГСЧС. Об этом 24 апреля сообщила Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата на собственной странице в Facebook.

Отмечается, что в течение двух последних недель происходят пожары в монастырях и храмах УПЦ. Так, 12 апреля горел Свято-Успенский мужской монастырь в селе Липки Гощанского района Ровенской области. А 15 апреля произошел пожар в храме святой мученицы Параскевы села Луковцы Черновицкой области. Кроме того, 21 апреля фиксировали пожар в Гамалиевского женском монастыре священномученика Харалампия Сумской области.

В пресс-службе ГУ Нацполиции Одесской области сообщили, что на месте происшествия сейчас работают следственно-оперативная группа и спасатели. Пожар локализовали, но огонь повредил два автомобиля и уничтожил хозяйственную постройку. Во время пожара травмировался 46-летний священник, который помогал тушить огонь. Врачи диагностировали у него «закрытое повреждение голеностопного сустава».

Сведения по факту пожара внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, одна из которых — поджог.

Напомним, продолжаются лесные пожары в Украине. На территории Чернобыльской зоны пожара зафиксированы в Лубянском, Парышевском, Дитятковском и Денисовицком лесничествах.