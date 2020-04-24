Дело MH17: стало известно, рассекретил ли суд Гааги имена 12 свидетелей по требованию РФ

Дело MH17. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/n137216-delo-mh17-stalo-izvestno-rassekretil-li-sud-gaagi-imena-12-svideteley-po-trebovaniu-rf.html

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Дело МН17 о сбивании самолета Boeing 777 над оккупированным Донбассом расследует Гаагский окружной суд. Суд в Гааге принял решение сохранить анонимность 12 свидетелей по делу, несмотря на то, что Россия требовала их рассекретить.

Суд постановил, что статус свидетелей был предоставлен на верных основаниях. Следственный судья в достаточной степени обосновал, что свидетели получали угрозы, из-за чего они не хотели давать показаний. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Такое решение было принято после рассмотрения апелляции адвокатов одного из четырех фигурантов дела, россиянина Олега Пулатова. Иск был подан на решение судебного следователя по обеспечению анонимности 13 свидетелям, которым угрожает опасность.

Адвокаты Пулатова заявили, что могут вновь подать свои возражения на судебном процессе. Они назвали это решение суда временным.

При этом с одного из фигурантов дела сняли статус свидетеля, поскольку в его отношении «решение было принято с нарушением существующих процедур». Его показания больше не могут использоваться в суде.

Как известно, летом 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и применению ракетного комплекса «Бук», из которого сбили самолет. Это так называемый экс-министр обороны группировки ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава так называемого ГРУ ДНР Сергей Дубинский, заместитель председателя так называемого ГРУ ДНР Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне группировки ДНР. Подозреваемые объявлены в международный розыск.

Пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпура, сбили над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.