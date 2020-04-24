Справа MH17: стало відомо, чи розсекретив суд Гааги імена 12 свідків на вимогу РФ

Справа MH17. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/ua/n137216-sprava-mh17-stalo-vidomo-chy-rozsekretyv-sud-gaagy-imena-12-svidkiv-na-vymogu-rf.html

Ракурс

Справа МН17 щодо збиття літака Boeing 777 над окупованим Донбасом розслідує Гаазький окружний суд. Суд в Гаазі прийняв рішення зберегти анонімність 12 свідків у справі попри те, що Росія вимагала їх розсекретити.

Суд встановив, що статус свідків був наданий на вірних підставах. Слідчий суддя в достатній мірі обґрунтував, що свідки отримували погрози, через що вони не хотіли давати показання. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Таке рішення було прийнято після розгляду апеляції адвокатів одного із чотирьох фігурантів справи, росіянина Олега Пулатова. Позов був поданий на рішення судового слідчого щодо забезпечення анонімності 13 свідкам, яким загрожує небезпека.

Адвокати Пулатова заявили, що можуть знову подати свої заперечення на судовому процесі. Вони назвали це рішення суду тимчасовим.

Водночас з одного із фігурантів справи зняли статус свідка, оскільки щодо нього «рішення було прийняте з порушенням існуючих процедур». Його свідчення більше не можуть використовуватися в суді.

Як відомо, влітку 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і застосування ракетного комплексу «Бук», з якого збили літак. Це так званий екс-міністр оборони угруповання ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава так званого ГРУ ДНР Сергій Дубінський, заступник голови так званого ГРУ ДНР Олег Пулатов і громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці угруповання ДНР. Підозрювані оголошені в міжнародний розшук.

Пасажирський літак «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, збили над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажира і 15 членів екіпажу.