Пожежа в монастирі. Фото: Одеська єпархія у Facebook

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Пожежа в Одесі сталася у ніч на п’ятницю на території Свято-Успенського чоловічого монастиря.

Вогонь знищив господарське приміщення площею 1 тис. 500 кв. м. Свідки стверджують про те, що спочатку невідомий кинув пляшки із запальною сумішшю під монастирські машини Toyota Hiace і ВАЗ-2107. Загоряння монахи загасили вогнегасниками. Одночасно почалася пожежа в господарському приміщенні, яку вже гасили співробітники ДСНС. Про це 24 квітня повідомила Одеська єпархія Української православної церкви Московського патріархату на власній сторінці у Facebook.

Наголошується, що впродовж двох останніх тижнів відбуваються пожежі в монастирях і храмах УПЦ. Так, 12 квітня горів Свято-Успенський чоловічий монастир у селі Липки Гощанського району Рівненська область. А 15 квітня сталася пожежа в храмісвятої мучениці Параскеви села Луківці Чернівецької області. Крім того, 21 квітня фіксували пожежу у Гамаліївському жіночому монастирі священомученика Харалампія Сумської області.

У прес-службі ГУ Нацполіції Одеської області повідомили, що на місці події наразі працюють слідчо-оперативна група та рятувальники. Пожежу локалізували, але вогонь пошкодив два автомобіля та знищив господарську споруду. Під час пожежі травмувався 46-річний священик, який допомагав гасити вогонь. Лікарі діагностували у нього «закрите пошкодження голіностопного суглобу».

Відомості за фактом пожежі внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Слідство розглядає декілька версій події, одна з яких — підпал.

Нагадаємо, тривають лісові пожежі в Україні. На території Чорнобильської зони пожежі зафіксовані у Луб’янському, Паришівському, Дитятківському та Денисовицькому лісництвах.