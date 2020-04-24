Пожежі в Україні. Фото: Погляд

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Ракурс

Пожежі у Чорнобилі та Житомирській області продовжують ліквідовувати рятувальники. На території Чорнобильської зони пожежі зафіксовані у Луб’янському, Паришівському, Дитятківському та Денисовицькому лісництвах.

Основні зусилля вогнеборців спрямовані на локалізацію трьох осередків займання — у селах Розсоха, Крива Гора, Рудьки та Буряківка. Там досі спостерігається тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках, де вже була пожежа. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

До гасіння залучені понад 1 тис. працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також для ліквідації вогню використовують вертольоти. За минулу добу вони скинули 236 т води. Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС і сім шляхопрокладачів Збройних сил України. Створено 863 км мінералізованих смуг.

Також вогнеборці продовжують ліквідовувати пожежі у Житомирській області. Станом на ранок 24 квітня пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані. Продовжується гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах.

Водночас за минулу добу в області зафіксували ще одну пожежу — поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва. Вона виникла внаслідок загоряння сухої трави.

Як писав «Ракурс», пожежі на Житомирщині, внаслідок яких вигоріли декілька сіл, можуть повторитися найближчими місяцями, зокрема — наприкінці квітня і у липні.