Вчені встановили, у якому кліматі краще виживає COVID-19.

https://racurs.ua/ua/n137209-covid-19-krasche-vyjyvaie-u-holodnomu-i-suhomu-seredovyschi-nij-u-teplomu-i-vologomu-tramp.html

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Китайський коронавірус краще пристосований для виживання в теплому і вологому кліматі, ніж в сухому і холодному.

Такого висновку дійшли фахівці Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки. Про це 24 квітня заявив президент США Дональд Трамп під час брифінгу, який транслювався на сторінці Білого дому в соціальних мережах.

Дослідження показали, що вірус краще виживає в холодному і сухому середовищі і гірше — в теплій і вологій, — зазначив Трамп.

Науковець Білл Брайант стверджує, що період напіврозпаду вірусу в краплі слини на поверхні при температурі 21−23° тепла, вологості 20% і при відсутності сонця складе 18 годин. Але в таких же умовах, але при вологості 80% такий період відбудеться за 6 годин.

Вчені дійшли висновку, що період напіврозпаду коронавірусу 60 хвилин за умови, коли вірус знаходиться в повітрі на частинках аерозолю при температурі 21−23°, вологості 20% і без сонця. Цей період складе майже 1,5 хвилини у сонячний і літній день.

Нагадаємо, науковці заявляли, що китайський коронавірус може зберігатися в повітрі закритого кондиціонованого приміщенні не менше 30 хв. Також інфекція може зміщуватися на відстань до 4,5 м.