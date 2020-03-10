Трамп відмовився від поїздки до Москви на парад 9 травня

Дональд Трамп. Фото: Вісті

https://racurs.ua/ua/n134923-tramp-vidmovyvsya-vid-poyizdky-do-moskvy-na-parad-z-nagody-9-travnya.html

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Президент США Дональд Трамп не захотів приїжджати до Москви на парад, який буде проходити на Красній площі на честь 9 травня.

Про це дипломатичними каналами повідомила Кремлю американська сторона, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

У повідомленні зазначено, що Трамп не зможе приїхати до Москви, щоб прийняти участь у заходах присвячених 75-й річниці Перемоги у Великій вітчизняній війні.

Пєсков додав, що на сьогоднішній день не зрозуміло, яким буде рівень американської делегації.

Російське видання «Коммерсантъ» повідомляє, що американська сторона запевнила, що делегація США на святкуванні 9 травня в Москві буде представлена ​​на високому рівні.

Слід уточнити, що Кремль розіслав запрошення лідерам багатьох країн і представникам міжнародних організацій. Поки що достовірно невідомо, хто приїде до Москви на святкування 9 травня.