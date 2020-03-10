Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Дональд Трамп. Фото: Известия

Трамп отказался от поездки в Москву на парад 9 мая

10 мар 2020, 13:40
999

Президент США Дональд Трамп не захотел приезжать в Москву на парад, который будет проходить на Красной площади в честь 9 мая.

Об этом по дипломатическим каналам сообщила Кремлю американская сторона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В сообщении указано, что Трамп не сможет приехать в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.

Песков добавил, что на сегодняшний день не ясно, каким будет уровень американской делегации.

Российское издание «Коммерсантъ» сообщает, что американская сторона заверила, что делегация США на праздновании 9 мая в Москве будет представлена на высоком уровне.

Следует уточнить, что Кремль разослал приглашения лидерам многих стран и представителям международных организаций. Пока что достоверно неизвестно, кто приедет в Москву на празднование 9 мая.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше