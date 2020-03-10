Трамп отказался от поездки в Москву на парад 9 мая

Трамп отказался от поездки в Москву на парад 9 маяhttps://racurs.ua/n134923-tramp-otkazalsya-ot-poezdki-v-moskvu-na-parad-v-chest-9-maya.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп не захотел приезжать в Москву на парад, который будет проходить на Красной площади в честь 9 мая.
Об этом по дипломатическим каналам сообщила Кремлю американская сторона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В сообщении указано, что Трамп не сможет приехать в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Песков добавил, что на сегодняшний день не ясно, каким будет уровень американской делегации.
Российское издание «Коммерсантъ» сообщает, что американская сторона заверила, что делегация США на праздновании 9 мая в Москве будет представлена на высоком уровне.
Следует уточнить, что Кремль разослал приглашения лидерам многих стран и представителям международных организаций. Пока что достоверно неизвестно, кто приедет в Москву на празднование 9 мая.