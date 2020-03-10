Вспышка коронавируса: За последний период в Украине проверили 40 образцов на SARS-CoV-2

https://racurs.ua/n134922-za-posledniy-period-v-ukraine-proverili-40-obrazcov-na-koronavirus-minzdrav.html

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Коронавирус SARS-CoV-2 нашли только в одном образце — у мужчины из Черновцов — из 40 проверенных за последнее время. Об этом 10 марта во время брифинга сообщил замглавы Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Всего за последний период мы исследовали 40 образцов на коронавирус, из них всего один был положительным, — заявил Ляшко.

Заместитель главы Минздрава также добавил, что «инфицированный» образец украинская сторона направляла в лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Лондоне, где также подтвердили наличие SARS-CoV-2.

Они признали образец положительным и подтвердили высокую квалификацию наших специалистов, — сообщил Ляшко.

Также, по его словам, за минувшие выходные в Украине проверили 20 образцов на коронавирус.

Все образцы дали отрицательный результат. Сейчас в лаборатории находятся еще четыре образца. Эти результаты будут известны сегодня вечером или завтра утром, — резюмировал чиновник.

Напомним, китайский коронавирус может храниться в воздухе закрытого кондиционированного помещения не менее 30 мин.