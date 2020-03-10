Во время празднования 8 марта в ХОГА

https://racurs.ua/n134921-skandalnoe-8-marta-v-hersonskoy-oga-privelo-k-ryadu-uvolneniy.html

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В Херсонской облгосадминистрации «полетели головы» после скандала, спровоцированного неоднозначным приветствием женщин с 8 марта, видеозапись которого попала в интернет.

Тогда на приветствие женщин чиновники пригласили группу «Степ», выступление которой сопровождалось танцами двух минимально одетых танцовщиц, сообщает издание «Мой Херсон».

Председатель облгосадминистрации Юрий Гусев во время селекторного совещания сообщил об увольнении руководителя аппарата ОГА Владимира Клюцевського, заместителя главы Светлану Чепигу и начальника управления культуры области Михаила Линецкого.

Кроме того, отстранено все руководство управления молодежи и спорта, кадровые решения по которому Гусев планирует принять до конца недели.

По его словам, соответствующее служебное расследование должно было продолжаться 10 дней, но для установления виновных хватило «вчерашнего дня и сегодняшнего утра».

Напомним, в столице Кыргызстана Бишкеке мужчины в колпаках и масках избили участниц женского марша по случаю 8 марта.