Під час святкування 8 березня у ХОДА

https://racurs.ua/ua/n134921-skandalne-8-bereznya-u-hersonskiy-oda-pryzvelo-do-nyzky-zvilnen.html

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У Херсонській облдержадміністрації «полетіли голови» після скандалу, спровокованого неоднозначним привітанням жінок із 8 березня, відеозапис якого потрапив до інтернету.

Тоді на привітання жінок чиновники запросили гурт «Степ», виступ якого супроводжувався танцями двох мінімально одягнених танцівниць, повідомляє видання «Мій Херсон».

Голова облдержадміністрації Юрій Гусєв під час селекторної наради повідомив про звільнення керівника апарату ОДА Володимира Клюцевського, заступницю голови Світлану Чепігу та начальника управління культури області Михайла Лінецького.

Крім того, відсторонене все керівництво управління молоді та спорту, кадрові рішення по якому Гусєв планує ухвалити до кінця тижня.

За його словами, відповідне службове розслідування мало тривати 10 днів, але для встановлення винних вистачило «вчорашнього дня й сьогоднішнього ранку».

Нагадаємо, у столиці Киргизстану Бішкеку чоловіки в ковпаках і масках побили учасниць жіночого маршу з нагоди 8 березня.