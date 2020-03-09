8 березня в Херсонській ОДА відбулося під супровід напівголих танцівниць, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n134885-8-bereznya-v-hersonskiy-oda-vidbulosya-pid-suprovid-napivgolyh-tancivnyc-video.html

Ракурс

Святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня у Херсонській обласній державній адміністрації відбулося під супровід напівголих танцівниць.

Про це свідчить, відео, яке з’явилося сьогодні в мережі. Користувач Марина Хромих із посиланням на телеграм-канал Политика. ks оприлюднила ролик, записаний на урочистостях з нагоди жіночого святу. На ньому співака, який виступив перед публікою в залі засідань облради, супроводжували дві мінімально одягнені танцівниці.

Місцевий журналіст Сергій Нікітенко написав у коментарях під постом Хромих, що у першому ряді сиділи заступники голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій, Вадим Чабан і Світлана Чепіга, а у другому ряді він упізнав співробітника облради Тетяну Гасаненко.

Цікаво, що виступи артистів в облраді напередодні 8 березня — традиція. Два роки тому чиновників і чиновниць ОДА привітав співак Володимир Єфімов піснею «Мама прости».