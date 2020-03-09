Суд у справі MH-17 розгляне 84 заяви родичів жертв про фінансову компенсацію, скріншот трансляції

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Окружний суд Гааги 9 березня розпочав розгляд справи про катастрофу пасажирського авіалайнера «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», який влітку 2014 року збили у небі над Донбасом.

Голова суду Хендрік Стінхейс у вступному слові зазначив, як відбуватимуться слухання на початковому етапі, а також повідомив, що до суду надійшли 84 заяви від родичів загиблих з вимогами про фінансову компенсацію.

Від кого вони вимагають компенсацію — не повідомляється, але, ймовірно, від тих, кого суд визнає винними. Крім того, 49 родичів загиблих висловили бажання виступити в суді, повідомляється у трансляції із Гааги.

Багато людей давно чекали цього дня. Трагічна втрата стількох життів торкнулася багатьох людей у всьому світі, — зазначив він, додавши, що суд усвідомлює, наскільки резонансною є ця справа.

Родичі жертв стежать за тим, що відбувається, з окремої кімнати по відеотрансляції. Через 30 хвилин після початку засідання було оголошено технічну перерву, пізніше слухання поновилися.

Процес ведуть три судді окружного суду Гааги, за слуханням в прес-центрі суду спостерігають сотні журналістів. Всього у справі представлені 35 тис. сторінок матеріалів.

У залі присутні три адвоката одного з обвинувачених, полковника Олега Пулатова: два нідерландських і один з Росії. За словами Стінхейса, захисники звернулися до суду в січні 2020 і мали відтоді можливість ознайомитися зі справою.

Нагадаємо, що на шостий рік після катастрофи лайнера над Донбасом в Нідерландах почався кримінальний процес у цій справі. Спільну слідчу групу від України очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов. Крім того, Європейський суд з прав людини розглядає ще дві скарги. Колективні позови подані від імені 380 родичів жертв катастрофи MH17. Також в ЄСПЛ розглядається позов проти України, поданий чотирма сім’ями родичів загиблих в результаті катастрофи малайзійського «Боїнга». Позивачі звинувачують Київ у тому, що влада не закрила повністю повітряний простір над Донбасом.