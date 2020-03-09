Суд по делу MH-17 рассмотрит 84 заявления родственников жертв о финансовой компенсации, скриншот трансляции

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Окружной суд Гааги 9 марта начал рассмотрение дела о катастрофе пассажирского авиалайнера «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», который летом 2014 года сбили в небе над Донбассом.

Председатель суда Хендрик Стинхейс во вступительном слове отметил, как пройдут слушания на начальном этапе, а также сообщил, что в суд поступили 84 заявления от родственников погибших требованиям о финансовой компенсации.

От кого они требуют компенсацию — не сообщается, но, вероятно, от тех, кого суд признает виновными. Кроме того, 49 родственников погибших выразили желание выступить в суде, сообщается в трансляции из Гааги.

Многие люди давно ждали этого дня. Трагическая потеря стольких жизней коснулась многих людей во всем мире, — отметил Стинхейс, добавив, что суд осознает, насколько резонансным является это дело.

Родственники жертв следят за тем, что происходит, в отдельной комнате по видеотрансляции. Через 30 минут после начала заседания был объявлен технический перерыв, позже слушания возобновились.

Процесс ведут три судьи окружного суда Гааги, за слушаниями в пресс-центре суда наблюдают сотни журналистов. Всего по делу представлены 35 тыс. страниц материалов.

В зале присутствуют три адвоката одного из обвиняемых, полковника Олега Пулатова: два нидерландских и один из России. По словам Стинхейса, защитники обратились в суд в январе 2020 года и с тех пор знакомились с делом.

Напомним, что на шестой год после катастрофы лайнера над Донбассом в Нидерландах начался уголовный процесс по этому делу. Совместную следственную группу от Украины возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Кроме того, Европейский суд по правам человека рассматривает две жалобы. Коллективные иски поданы от имени 380 родственников жертв катастрофы MH17. Также в ЕСПЧ рассматривается иск против Украины, поданный четырьмя семьями родственников погибших в результате катастрофы. Истцы обвиняют Киев в том, что власть не закрыла полностью воздушное пространство над Донбассом.