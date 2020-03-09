8 марта в Херсонской ОГА состоялось в сопровождении полуголых танцовщиц (ВИДЕО)https://racurs.ua/n134885-8-marta-v-hersonskoy-oga-sostoyalos-v-soprovojdenii-polugolyh-tancovschic-video.htmlРакурс
Празднование Международного женского дня 8 марта в Херсонской областной государственной администрации состоялось в сопровождении полуголых танцовщиц.
Об этом свидетельствует видео, появившееся сегодня в сети. Пользователь Марина Хромых со ссылкой на телеграм-канал Политика. ks обнародовала ролик, записанный на торжествах по случаю женского праздника. На нем певца, который выступил перед публикой в зале заседаний облсовета, сопровождали две минимально одетые танцовщицы.
Местный журналист Сергей Никитенко написал в комментариях под постом Хромых, что в первом ряду сидели заместители председателя Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий, Вадим Чабан и Светлана Чепига, а во втором ряду он узнал сотрудника облсовета Татьяна Гасаненко.
Интересно, что выступления артистов в облсовете накануне 8 марта — традиция. Два года назад чиновников и чиновниц ОГА поздравил певец Владимир Ефимов песней «Мама прости».