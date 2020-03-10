Спалах коронавірусу: За останній період в Україні перевірили 40 зразків на SARS-CoV-2

https://racurs.ua/ua/n134922-za-ostanniy-period-v-ukrayini-pereviryly-40-zrazkiv-na-koronavirus-moz.html

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Коронавірус SARS-CoV-2 знайшли лише в одному зразку — у чоловіка з Чернівців — із 40 перевірених за останній час. Про це 10 березня під час брифінгу повідомив заступник глави Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Загалом за останній період ми дослідили 40 зразків на коронавірус, з них всього один був позитивний, — заявив Ляшко.

Заступник глави МОЗ також додав, що «інфікований» зразок українська сторона направляла в лабораторію Всесвітньої організації охорони здоров’я у Лондоні, де також підтвердили наявність SARS-CoV-2.

Вони визнали зразок позитивним і підтвердили високу кваліфікацію наших спеціалістів, — повідомив Ляшко.

Також, за його словами, впродовж минулих вихідних в Україні перевірили 20 зразків на коронавірус.

Всі зразки негативні. Наразі в лабораторії перебуває ще чотири зразки. Ці результати будуть відомі сьогодні ввечері або завтра зранку, — резюмував чиновник.

Нагадаємо, китайський коронавірус може зберігатися в повітрі закритого кондиціонованого приміщення не менше 30 хв.