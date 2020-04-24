Ученые установили, в каком климате лучше выживает COVID-19.

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Китайский коронавирус лучше приспособлен для выживания в теплом и влажном климате, чем в сухом и холодном.

К такому выводу пришли специалисты Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки. Об этом 24 апреля заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга, который транслировался на странице Белого дома в социальных сетях.

Исследования показали, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже — в теплой и влажной, — отметил Трамп.

Ученый Билл Брайант утверждает, что период полураспада вируса в капле слюны на поверхности при температуре 21−23° тепла, влажности 20% и при отсутствии солнца составит 18 часов. Но в таких же условиях, но при влажности 80% такой период пройдет за 6 часов.

Ученые пришли к выводу, что период полураспада коронавируса 60 минут при условии, когда вирус находится в воздухе на частицах аэрозоля при температуре 21−23°, влажности 20% и без солнца. Этот период составит почти 1,5 минуты в солнечный и летний день.

Напомним, ученые заявляли, что китайский коронавирус может сохраняться в воздухе закрытого кондиционируемого помещении не менее 30 мин. Также инфекция может смещаться на расстояние до 4,5 м.