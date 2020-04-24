Пожары в Украине. Фото: Взгляд

https://racurs.ua/n137210-v-chernobylskoy-zone-goryat-chetyre-sela-na-jitomirschine-novyy-pojar-video.html

Ракурс

Пожары в Чернобыле и Житомирской области продолжают ликвидировать спасатели. На территории Чернобыльской зоны пожары зафиксированы в Лубянском, Парышевском, Дитяткивском и Денисовицком лесничествах.

Основные усилия спасателей направлены на локализацию трех очагов возгорания — в селах Рассоха, Кривая Гора, Рудьки и Буряковка. Там до сих пор наблюдается тление пней, остатков древесины и торфяников в тех местах, где уже был пожар. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

К тушению пожаров привлечены более 1 тыс. работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также для ликвидации огня используют вертолеты. За минувшие сутки они сбросили 236 т воды. Для обустройства противопожарных разрывов используют тяжелую инженерную технику ГСЧС и семь прокладчиков путей Вооруженных сил Украины. Создано 863 км минерализованных полос.

Также спасатели продолжают ликвидировать пожары в Житомирской области. По состоянию на утро 24 апреля пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. Продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Выступовицком и Словечанском лесничествах.

В то же время за прошедшие сутки в области зафиксировали еще один пожар — вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Поясковского лесничества. Он возник в результате возгорания сухой травы.

Как писал «Ракурс», пожары на Житомирщине, в результате которых выгорели несколько сел, могут повториться в ближайшие месяцы, в частности — в конце апреля и в июле.