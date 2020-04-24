У Києві понад 1,1 тис. хворих на коронавірус

https://racurs.ua/ua/n137223-u-kyievi-ponad-1-1-tys-infikovanyh-koronavirusom-covid-19-zafiksuvaly-sche-v-odnomu-monastyri.html

Ракурс

Коронавірус у Києві діагностований у 1 тис. 122 осіб, серед них 111 медиків. За останню добу кількість хворих збільшилася на 63 особи, з них троє — медики. Серед нових хворих 20 осіб госпіталізували до лікарень, інші лікуються вдома під наглядом лікарів.

За минулу добу захворіли 21 жінка віком від 21 до 88 років та 35 чоловіків віком від 18 до 87 років, а також шестеро хлопців віком до 14 років. Про це 24 квітня під час щоденного онлайн-брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

Серед нових хворих дев’ятеро осіб — священослужителі. Ще п’ять випадків захворювання зафіксували у Києво-Печерській лаврі, три — у Покровському Голосіївському монастирі та один — у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі. Кличко також нагадав, що у Києві на карантин закриті три монастиря через спалах коронавірусу в них. Це Києво-Печерська лавра, Іонинський та Покровський Голосіївський монастирі.

За минулу добу одужали восьмеро пацієнтів, загальна кількість осіб у Києві, що вилікувалися від коронавірусу, — 53. Наразі у медзакладах лікуються 217 хворих на коронавірус, ще 57 осіб госпіталізовані з підозрою на COVID-19. 39 хворих — у важкому стані, двоє підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Наразі у Києві підготовлені 14 лікарень першої та другої хвилі для прийому хворих на коронавірус. Загалом у столиці є близько 1700 ліжок для інфікованих. Також у Києві є 400 апаратів штучної вентиляції легень.

За словами Кличка, завдяки вчасно введеному карантину місту вдається контролювати ситуацію, наразі немає такого сплеску захворювань, з якими медична система столиці не впоралася б.

Як писав «Ракурс», коронавірус в Україні діагностований у 7 тис. 647 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 477 осіб, з них 98 — медичні працівники.