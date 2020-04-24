Росія хоче відправити гумдопомогу для Києво-Печерської лаври. Фото: Депо

https://racurs.ua/ua/n137236-znayshla-pryvid-moskva-vyrishyla-vidpravyty-gumkonvoy-do-kyieva-dlya-koronavirusnoyi-lavry.html

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Коронавірус у Києво-Печерській лаврі виявлений вже у понад 100 священнослужителів. Лаврі, яка належить до Української православної церкви Московського патріархату, у боротьбі з коронавірусів хоче допомогти Москва.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова направила лист до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової з проханням дозволити відправити гуманітарний конвой. Росія хоче відправити до Києво-Печерської лаври 2 тонни ліків, антисептиків, масок і «інших засобів, необхідних для лікування коронавірусу». Відповідний лист опублікував «Обозреватель».

У документі вказується, що гумконвой Росія милосердно вирішила зібрати після того, як «миряни наших держав списалися один з одним по інтернету», дізнавшись про тяжке становище у лаврі. У документі Москалькової зазначається, що це вже нібито другий лист, який надсилає російська сторона з проханням дозволити відправити гумконвой. Перший нібито був відправлено чотири дні тому, але відповіді на нього не було.

У коментарі «ВВС News Україна» Денісова підтвердила, що отримала такий лист від російської колеги і повідомила, що ці питання треба адресувати в Мінсоцполітики. Тільки там можуть вирішувати питання оформлення і ввезення вантажу в якості гуманітарної допомоги, зазначила омбудсмен.

Як повідомлялося, за останню добу коронавірусом у Києві заразилися ще дев’ятеро священнослужителів, з них п’ятеро — в Києво-Печерській лаврі.