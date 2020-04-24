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Додаток “Дія” перевірятимуть на смартфонах українців, яких знову звозитимуть з-за кордону — ОП

У Зеленського анонсували нове повернення українців з-за кордону і перевірку додатку «Дія» на смартфонах

24 кві 2020, 15:27
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Додаток «Дія» допоможе українцям, котрі повертаються додому з інших країн, проходити самоізоляцію вдома замість обсервації у підготовлених державою приміщеннях. Саме тому у громадян перевірятимуть наявність встановленого застосунку у смартфонах.

Якщо у нас є застосунок «Дія», можна потроху організовувати рейси з привезенням людей, які опинилися у складній ситуації за кордоном, — повідомив сьогодні очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Офіс президента.

За словами глави держави Володимира Зеленського, українців з-за кордону потрібно повертати додому «у невеликих кількостях і так, щоб це було безпечно для громадян всередині держави».

В ОПУ наголосили, що українці, які повертаються додому з інших країн, повинні будуть пройти самоізоляцію з використанням сервісу «Дія». Інші 10−15% осіб, які подорожують без смартфонів, проходитимуть обсервацію в класичному форматі — проживатимуть у підготовлених державою приміщеннях.



Поліцейським та лікарям теж буде легше контролювати людей, які приїхали з-за кордону за допомогою «Дії», — зауважив Зеленський.

Новація також допоможе розробити безпечний план перевезення осіб, які опинилися за кордоном у скрутному становищі.

Джерело: Ракурс


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