Приложение «Дія» будут проверять на смартфонах украинцев, которых опять начнут свозить из-за рубежа - ОП

https://racurs.ua/n137237-u-zelenskogo-anonsirovali-novoe-vozvraschenie-ukraincev-iz-za-granicy-i-proverku-prilojeniya.html

Ракурс

Приложение «Дія» поможет украинцам, которые возвращаются домой из других стран, проходить самоизоляцию дома вместо обсервации в подготовленных государством помещениях. Именно поэтому у граждан Украины по приезду будут проверять наличие установленного на смартфонах приложения.

Если у нас есть приложение «Дія», можно понемногу организовывать рейсы с привозом людей, которые оказались в сложной ситуации за границей, — сообщил сегодня глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Офис президента.

По словам главы государства Владимира Зеленского, украинцев из-за границы нужно возвращать домой «в небольших количествах и так, чтобы это было безопасно для граждан внутри государства».

В ОПУ отметили, что украинцы, возвращающиеся домой из других стран, должны будут пройти самоизоляцию с использованием сервиса «Дія». Остальным 10−15% лиц, которые путешествуют без смартфонов, придется проходить обсервацию в классическом формате — проживать в подготовленных государством помещениях.

Полицейским и врачам тоже будет легче контролировать людей, которые приехали из-за рубежа с помощью сервиса «Дія», — отметил Зеленский.

Новация также поможет разработать безопасный план перевозки лиц, оказавшихся за рубежом в затруднительном положении.