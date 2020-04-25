Киевская клиника продавала младенцев за границу. Фото: Pexels

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Продажу младенцев осуществляла группа преступников в Киеве. Они под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение вывозили новорожденных детей за границу.

Столичная прокуратура совместно с Нацполицией разоблачили этих лиц. К организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, которая предоставляет услуги в сфере репродуктивной медицины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Также к преступлению причастна группа лиц, которые подыскивали в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства. Общий размер денежного вознаграждения, которое получали задержанные, составлял около 50 тыс. долл. При этом 15 тыс. долл. стоило искусственное оплодотворение, а за фиктивный брак платили 1−1,5 тыс. долл.

Так, по адресам проживания фигурантов, офисов, клиники и в автомобилях задержанных было проведено 11 обысков. Правоохранители изъяли медицинскую документацию, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов граждан иностранных государств, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и карты памяти.

Также правоохранители установили адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении за границу. Это был хостел в Соломенском районе Киева. Там во время обыска нашли пятерых младенцев в возрасте от двух до шести недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины. Сейчас детей отправили в детские больницы города Киева.

На данный момент идет систематизация и анализ изъятой документации. Также проверяют около 140 иностранцев на причастность к перемещению новорожденных детей за границу в нарушение действующего законодательства.

Напомним, фильм «Дау. Дегенерация» российского режиссера Ильи Хржановского, съемки которого проходили в Харькове, всколыхнул украинцев сценами насилия над младенцами из украинских детских домов.