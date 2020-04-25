Метро в Киеве откроют в конце мая. Фото: EADaily

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Метро в Киеве возобновит работу не ранее 31 мая. Метрополитен может начать работать только спустя 30 дней после окончания карантина. Согласно подготовленному Кабинетом министров плану смягчения противоэпидемических мер, это в лучшем случае будет только ближе к лету.

При этом метрополитен не сможет сразу перевозить всех желающих. Изначально им разрешат пользоваться только тем жителям города, у которых есть специальные пропуска для поездок в общественном транспорте на период карантина. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Telegram.

Для всех остальных граждан метро снова станет доступным только на четвертом этапе выхода из карантина. По предварительным расчетам, это произойдет примерно 10 июня.

При этом, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, сроки открытия метро могут перенести на более поздние, ведь массовые скопления являются одним из основных рисков распространения коронавируса. Отметим, метро в Киеве закрыли 17 марта. В отличии от общественного транспорта города, метрополитен полностью прекратил свою работу, что стало проблемой для многих горожан.

Как известно, выход из карантина в Украине планируется осуществлять в пять этапов. Начало выхода из карантина может начаться лишь в том случае, если в течение десяти дней количество новых случаев заражения не будет превышать 5%.