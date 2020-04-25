Метро в Києві відкриють наприкінці травня. Фото: EADaily

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Метро у Києві відновить роботу не раніше 31 травня. Метрополітен може почати працювати тільки через 30 днів після закінчення карантину. Згідно з підготовленим Кабінетом міністрів планом пом’якшення протиепідемічних заходів, це у кращому випадку буде тільки ближче до літа.

Водночас метрополітен не зможе одразу перевозити усіх бажаючих. Спочатку ним дозволять користуватися тільки тим жителям міста, у яких є спеціальні перепустки для поїздок у громадському транспорті на період карантину. Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену в Telegram.

Для усіх інших громадян метро знову стане доступним тільки на четвертому етапі виходу з карантину. За попередніми розрахунками, це станеться приблизно 10 червня.

Водночас, якщо епідеміологічна ситуація буде погіршуватися, терміни відкриття метро можуть перенести на пізніші дати, адже масові скупчення є одним із основних ризиків поширення коронавірусу. Зазначимо, метро у Києві закрили 17 березня. На відміну від громадського транспорту міста, метрополітен повністю припинив свою роботу, що стало проблемою для багатьох городян.

Як відомо, вихід із карантину в Україні планується здійснювати у п’ять етапів. Вихід із карантину може початися лише у тому випадку, якщо протягом десяти днів кількість нових випадків зараження не буде перевищувати 5%.