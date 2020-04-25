На Дніпропетровщині підприємці штурмом взяли два ринки. Фото: LIGA.net

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Карантин в Україні продовжили до 11 травня. Карантинні обмеження передбачають закриття всіх продуктових ринків. Такі заходи сильно не подобаються багатьом підприємцям, які торгують на ринках, в зв’язку з чим у містах України тривають акції протесту.

Сьогодні підприємці штурмували два ринки в Кам’янському (Дніпропетровська область), а саме — Центральний і Димитровський. Відео з ринку опублікували на Facebook.

Протестуючі вимагали дозволити працювати малим підприємцям, адже їм ніде більше заробляти гроші. На опублікованих відео один з підприємців показує, що черг на ринках немає, відвідувачі ходять в масках, підприємці — теж. Також на ринку є дезінфектор.

Окрім того, були показані підприємці з продовольчими товарами, у яких закінчується термін придатності. Вони скаржаться, що якщо їх не продати, продукти можна буде тільки викинути.

Підприємці Кам’янського приєдналися до руху #saveФОП. А їх профспілка «Єднання» вимагає забезпечення рівних умов ведення діяльності для всіх підприємців. У своїх гаслах підприємці спираються на ст. 42 Конституції України «Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом».

Нагадаємо, раніше акції протесту проти закриття ринків влаштували підприємці Одеси і Мелітополя.