На Днепропетровщине предприниматели штурмом взяли два рынка. Фото: LIGA.net

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Карантин в Украине продлили до 11 мая. Карантинные ограничения предусматривают закрытие всех продуктовых рынков. Такие меры сильно не нравятся многим предпринимателям, которые торгуют на рынках, в связи с чем в городах Украины продолжаются акции протеста.

Сегодня предприниматели штурмовали два рынка в Каменском (Днепропетровская область), а именно — Центральный и Димитровский. Видео с рынка опубликовали на Facebook.

Протестующие требовали разрешить работать малым предпринимателям, ведь им негде больше зарабатывать деньги. На опубликованных видео один из предпринимателей показывает, что очередей на рынках нет, посетители ходят в масках, предприниматели — тоже. Также на рынке есть дезинфектор.

Кроме того, показаны предприниматели с продовольственными товарами, у которых заканчивается срок годности. Они жалуются, что если их не продать, продукты можно будет только выбросить.

Предприниматели Каменского присоединились к движению #saveФОП. А их профсоюз «Единение» требует обеспечения равных условий ведения деятельности для всех предпринимателей. В своих лозунгах предприниматели опираются на ст. 42 Конституции Украины «Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом».

Напомним, ранее акции протеста против закрытия рынков устроили предприниматели Одессы и Мелитополя.