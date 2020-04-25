Київська клініка продавала немовлят за кордон. Фото: Pexels

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Продаж немовлят здійснювала група злочинців у Києві. Вони під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду вивозили новонароджених дітей за кордон.

Столична прокуратура спільно з Нацполіцією викрили цих осіб. До організації схеми причетні керівники однієї зі столичних медичних клінік, яка надає послуги у сфері репродуктивної медицини. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Також до злочину причетна група осіб, які підшуковували в Україні жінок для оформлення фіктивних шлюбів з іноземцями та участі у програмах сурогатного материнства. Загальний розмір грошової винагороди, яку отримували затримані, складав близько 50 тис. дол. Водночас 15 тис. дол. коштувало штучне запліднення, а за фіктивний шлюб платили 1−1,5 тис. дол.

Так, за адресами мешкання фігурантів, офісів, клініки та в автомобілях проведено 11 обшуків, під час яких було вилучено медичну документацію, паспорти громадян України та завірені копії паспортів громадян іноземних країн, довіреності щодо представництва інтересів, інші документи, грошові кошти, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та флеш носії.

Також правоохоронці встановили адреси квартир, де утримувалися новонароджені діти до розв’язання питання про їхнє переміщення за кордон. Це був хостел у Солом’янському районі Києва. Там під час обшуку знайшли п’ятьох немовлят віком від двох до шести тижнів, які перебували під наглядом двох жінок та чоловіка. Зараз дітей доправили до дитячих лікарень міста Києва.

Наразі триває систематизація та аналіз вилученої документації. Також перевіряють близько 140 іноземців на причетність до переміщення новонароджених дітей за кордон в порушення чинного законодавства.

Нагадаємо, фільм «Дау. Дегенерація» російського режисера Іллі Хржановського, зйомки якого відбувалися у Харкові, сколихнув українців сценами насильства над немовлятами із сиротинців.